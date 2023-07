Pizza de pinhão com brócolis, pimentão e bacon

Massa

1 - Em uma tigela grande, misture a farinha, o sal e o açúcar. Faça um buraco no centro da mistura.

2 - Em outro recipiente médio, mexa o azeite e a água. Esquente ligeiramente essa mistura, sem deixar ferver. Despeje-a no buraco da farinha com o fermento.

3 - Com uma colher ou com as mãos, comece a misturar os ingredientes no buraco e vá misturando até que a massa comece a se formar. Transfira para uma superfície enfarinhada e amasse com as mãos. Sove a massa por cerca de 10 minutos, até que fique lisa e elástica.

4 - Modele a massa em formato de bola e coloque-a de volta na tigela. Cubra com um pano limpo e deixe descansar em um local morno por aproximadamente 1 hora, ou até que dobre de tamanho.

5 - Pré-aqueça o forno a 220°C.

6 - Abra a massa em uma superfície enfarinhada até obter o formato desejado. Leve a massa aberta para uma assadeira ou pedra de pizza.

Cobertura

7 - Espalhe uma camada uniforme de molho de tomate triturado sobre a massa, deixando uma borda livre para a crosta. Cubra com uma camada generosa de muçarela. Distribua o pinhão por cima, espalhe os brócolis de maneira uniforme e o bacon. Espalhe a cebola em fatias e o pimentão fatiado.

8 - Leve ao forno pré-aquecido a 300ºC por 2m30s. Em caso de forno doméstico, pré-aqueça o forno na temperatura máxima e pré-asse antes de colocar a cobertura na pizza. Retire e deixe a pizza descansar por alguns minutos antes de cortar e servir.

