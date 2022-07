Pizza integral de cogumelos

1 - Em uma tigela, bata os ovos, o azeite e, aos poucos, junte a farinha integral e a linchia.

2 - Coloque a água e misture bem.

3 - Adicione o fermento e mexa delicadamente.

4 - Tempere com sal e transfira para um prato untado com azeite. Deixe descansar por 20 minutos.

5 - Leve para assar ao forno médio por cerca de 30 minutos em uma assadeira média.

6 - Cubra com o recheio que preferir e asse por mais 15 minutos.

Sugestão de recheio

Passata orgânica

Queijo muçarela

Cogumelo shitake picado (pode ser substituído por shimeji ou porto belo)

Folhas de rúcula

Benefícios

A receita de pizza com farinha de trigo integral tem um sabor semelhante à pizza tradicional, no entanto, com maior teor de fibras solúveis, que ajudam na absorção controlada do carboidrato da massa. O recheio de cogumelos dá alto índice de vitaminas e minerais.

