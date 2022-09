Pizza low carb proteica com massa de couve-flor, creme de tofu e cogumelo

Massa

1 - Tire os talos da couve-flor e use só as flores. Triture no liquidificador até obter uma farofa.

2 - Misture os ovos, queijo ralada e uma pitada de sal.

3 - Unte a forma de pizza com azeite e distribua a massa.

4 - Leve para pré-assar em forno a 180ºC por 30 minutos, ou até que forme uma casquinha dourada nas laterais.

Recheio

5 - Bata o tofu no mixer ou processador com sal, alho e o limão até ter um creme liso.

6 - Refogue o cogumelo paris fatiado em uma frigideira média no shoyu natural ou coco aminos.

7 - Recheie a massa com o molho de tomate, espalhe o creme de tofu e os cogumelos.

8 - Volte ao forno por mais cinco minutos. Sirva.

1 fatia:

282 kcal

9,5g carboidrato

21,7g proteína

17,7g gordura

