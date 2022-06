Pizza de Pissaladière, diferente e deliciosa!

Cobertura de cebolas

1 - Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e a manteiga e junte as cebolas. Tempere com o sal e deixe cozinhar em fogo médio, misturando sempre, até dourar (cerca de 20 minutos). Quando estiverem quase douradas, coloque o alho e o alecrim e deixe fritar por mais 2 minutos. Retire do fogo, adicione a pimenta e reserve.

Massa

2 - Em uma batedeira com gancho de pão, bata suavemente a farinha e o fermento para misturá-los. Acrescente o azeite e depois inclua a água. Bata em velocidade média por cerca de cinco minutos ou até obter uma massa lisa. Adicione o sal no final.

3 - Transfira para uma tigela untada com óleo, tampe com filme plástico e deixe fermentar por 1 hora, ou até dobrar de tamanho.

4 - Em uma superfície levemente enfarinhada, abra a massa com um rolo. Faça um retângulo de cerca de 25cm x 45cm e acomode em uma assadeira untada. Cubra e deixe descansar por 15 a 30 minutos.

5 - Pré-aqueça o forno a 200C. Faça uma borda de 1,5cm furando o centro da massa com um garfo em alguns pontos espaçados. Distribua as cebolas douradas na área delimitada e cubra com as azeitonas e (se quiser) as anchovas. Asse por 20 a 25 minutos, ou até as bordas dourarem. Pode ser servir quente ou em temperatura ambiente.

