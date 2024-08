Polenta de micro-ondas com carne moída fica pronta em 30 minutos

1 - Em uma tigela grande própria para micro-ondas, coloque a água fervente e dois cubos de caldo. Misture bem até dissolver. Adicione o sal.

2 - Polvilhe o fubá pré-cozido, mexendo para não deixar grumos. Leve ao micro-ondas em potência alta por 10 minutos, misturando de 2 em 2 minutos, ou até ter uma polenta cremosa.

3 - Tire do micro-ondas, incorpore a margarina. Reserve.

4 - Em uma tigela média própria para micro-ondas, coloque o azeite e a cebola, e leve ao micro-ondas em potência alta por 1 minuto.

5 - Junte a carne e deixe por 3 minutos em potência alta, misturando de vez em quando para soltá-la.

6 - Acrescente a polpa de tomate e volte ao micro-ondas por mais 2 minutos, ou até aquecer bem.

7 - Adicione o caldo de carne restante e mexa bem para dissolver. Retorne ao micro-ondas e cozinhe por mais 1 minuto, ou até obter um molho encorpado.

8 - Unte com azeite um refratário redondo médio, acomode metade da polenta, cubra com metade do molho, coloque o restante da polenta e finalize com o restante do molho.

9 - Leve ao micro-ondas por 2 minutos em potência alta e sirva

