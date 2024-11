Polpetone de panelinha, uma receita fácil e deliciosa

1 - Em uma tigela média, coloque a carne, o pão, a cebola, o alho, a gema, o molho de soja, a pimenta e o orégano e misture bem. Deixe descansar, coberto, em temperatura ambiente, por 30 minutos.

2 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

3 - Unte 2 caçarolinhas refratárias com a manteiga e polvilhe com a farinha de rosca. Divida a carne em 4 porções iguais e forre cada panelinha com uma porção da carne.

4 - Divida a muçarela, feche com a outra porção de carne e cubra com o molho de tomate.

5 - Finalize com o parmesão. Leve ao forno por 10 a 15 minutos.

6 - Sirva quente com pão, arroz ou batatas.

Dica

Se quiser, use carne de frango.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Polpetone com molho de tomate caseiro de chef

Polpetone com molho e champignon

Macarrão com polpetone para uma refeição saborosa