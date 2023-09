Porpetone empanado recheado com muçarela com molho de tomate

1 - Em uma tigela média, misture a carne, a cebola, a aveia, o sal e a salsa. Divida em 4 porções - bolinhos achatados, recheando cada um com 1 fatia de muçarela. Feche bem.

2 - Passe pelo ovo batido com um garfo e pela farinha de rosca e disponha em uma assadeira média. Pincele com o azeite e asse em forno médio (180ºC), por cerca de 30 minutos, virando no meio do tempo. Salpique o queijo parmesão e retire do forno.

Molho

3 - Refogue a cebola no azeite em uma panela média. Junte os tomates e o balsâmico. Tempere com o sal, abaixe o fogo e deixe até encorpar. Adicione o orégano. Distribua o molho no centro de 4 pratos e acomode o porpetone no centro. Sirva.

Dica

Se quiser preparar na air Fryer, acomode os porpetones no cesto e asse por cerca de 15 minutos na temperatura de 180℃, virando no meio do tempo.

Calorias: 405 a porção

