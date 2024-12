Prime rib angus com chimichurri

Chimichurri

1 - Coloque uma xícara de água para ferver com o sal.

2 - Retire do fogo e adicione o alho, a pimenta, o orégano, o louro, e o tomilho. Misture bem.

3 - Espere esfriar. Junte a salsa, o vinagre e o azeite, mexa novamente e reserve.

Carne

4 - Você pode utilizar uma grelha com brasas quentes, mas sem chamas, ou uma frigideira.

5 - Tempere com sal e pimenta a gosto e leve ao fogo até dourar dos dois lados.

6 - Utilize um pegador para virar, assim você evita que ela perca os líquidos responsáveis pela suculência do corte.

7 - Assim que atingir o ponto desejado, retire do fogo e deixe descansar por 5 minutos – desta forma, os sucos internos irão se assentar e ela ficará mais suculenta e saborosa.

8 - Fatie e sirva com o molho.

O Prime Rib é considerado um corte nobre, presente entre a sexta e a décima primeira costela do animal, unido ao bife ancho. É a junção perfeita da maciez do bife ancho com a suculência e sabor acentuado da costela.

