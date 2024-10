Carne de onça, prato típico de Curitiba, leva carne bovina magra e ingredientes frescos e aromáticos

1 - Tempere a carne com sal e pimenta, a cebola e a cebolinha. Sirva com broa de centeio, azeite de oliva e mostarda escura.

2 - Ideal fazer o preparo diretamente na broa, adicional a carne, sal e pimenta-do-reino, cebola, cebolete.

A carne de onça é conhecida pelo sabor encorpado e fácil preparo. Recentemente foi destacada como uma das melhores carnes cruas do mundo pelo site TasteAtlas.

É Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e está em busca do selo de IG (Indicação Geográfica) do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Esse reconhecimento não só vai consagrar o prato como tipicamente curitibano, mas também valorizará a cultura local no cenário gastronômico nacional e internacional.

