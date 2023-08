Pudim de leite com calda de balsâmico

Calda

1 - Leve o açúcar em uma panela pequena e derreta em fogo baixo, sem mexer para evitar grumos. Quando começar a ficar cor de caramelo, abaixe o fogo e junte a água fervente lentamente, com cuidado. Ferva até dissolver o caramelo. Adicione o creme de balsâmico e deixe por mais 3 minutos, até engrossar. Cubra uma forma redonda média com furo central (20cm de diâmetro) o fundo e os lados com o auxílio de uma colher até endurecer. Reserve.

Pudim

2 - Bata os ingredientes rapidamente no liquidificador e transfira para a forma. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio baixo (150℃), em banho-maria, por aproximadamente 1 hora. Retire o papel e deixe mais 30 minutos ou até ficar firme. Retire, espere esfriar e leve à geladeira por mais ou menos 1 hora. Desenforme e sirva.

Calorias: 230 a porção

