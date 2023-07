Pudim de paçoca delicinha

1 - Bata os ovos, o leite, o açúcar e as paçocas no liquidificador. Transfira para um recipiente grande e misture com a farinha. Junte o fermento e incorpore.

2 - Leve para uma forma média untada com manteiga e enfarinhada.

3 - Asse a 180ºC ou 200ºC por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar e desenforme.

Cobertura

4 - Leve os ingredientes em uma panela pequena ao fogo baixo, misturando sem parar, até atingir ponto de brigadeiro mole.

5 - Coloque sobre o pudim e espalhe as paçocas esfareladas por cima.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Receita de pudim tradicional de leite condensado com calda de caramelo

Pudim de doce de leite sem forno é fácil, prático e delicioso!

Esse pudim de chocolate é perfeito para a sobremesa