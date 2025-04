Pudim de queijo com calda de goiabada

1 - Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite, o cream cheese, o parmesão e o amido por 2 minutos.

2 - Despeje em uma forma média com buraco no meio, untada com manteiga e polvilhada com açúcar refinado.

3 - Leve ao forno médio, pré-aquecido, em banho-maria, por 45 minutos ou até firmar e dourar.

4 - Retire, espere esfriar e leve à geladeira por 4 horas.

Calda

5 - Leve ao fogo médio a goiabada com a água, msiturando até obter uma mistura homogênea.

6 - Aguarde esfriar, desenforme e regue com a calda antes de servir.

