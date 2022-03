1- Corte o peixe e o abacate em pedaços pequenos de 1cm. Corte a cebola em aneis e a pimenta;

2- Misture o peixe, o abacate, as cebolas e a pimenta e tempere com sal e pimenta do reino. Esprema os limões e misture bem. Cubra com plástico filme e deixe descansar na geladeira por uma hora;

3- Regue com azeite de oliva e sirva com coentro picado por cima.