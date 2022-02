Que tal um bife vazio com farofa de abacaxi para o jantar?

1- Tempere o bife com azeite, sal, pimenta-do-reino. Recheie o bife com fatias de queijo coalho, de pimentão e de bacon, enrole o bife e prenda com palitos;

2- Leve para a churrasqueira no braseiro médio ou fraco, ou forno a 180 graus, por 40 munutos;

3- Pegue uma frigideira, derreta a manteiga, fio de azeite, coloque os cubos de bacon para fritar, depois acrecente alho, cebola e pimentão picado. Misture bem;

4- Adicione o abacaxi picado, mexa e abaixe o fogo. Em seguida, coloque as uvas passas, farofa, sal, pimenta-do-reino. Misture bem até ficar no ponto desejado;

5- Retire o bife vazio do forno e sirva com a farofa.