Queijo brie ou camembert festivo da sorte com mel, nozes e frutas vermelhas

1 - Misture as frutas vermelhas, o suco de romã e o açúcar em uma panela média e leve ao fogo baixo até ferver. Cozinhe por 5 a 10 minutos até que as frutas vermelhas estejam cozidas. Prove e acrescente um pouco mais de açúcar se achar necessário.

2 - Adicione as sementes de romã e mexa.

3 - Transfira para uma vasilha de vidro e espere esfriar totalmente. Você pode deixar essa calda de frutas pronta antecipadamente.

4 - Pré-aqueça o forno por alguns minutos em temperatura média.

5 - Coloque o queijo em um recipiente para servir que possa ir ao forno ou sobre um papel manteiga em uma assadeira e leve ao forno por 5 minutos ou até que o queijo comece a ficar meio mole. Retire do forno.

6 - Cubra o com o mel e a calda das frutas. Volte ao forno por mais 2 a 3 minutos para que o queijo fique um pouco mais amolecido, mas sem se deformar muito.

7 - Tire o queijo do forno, cubra com as nozes e decore com os ramos de alecrim.

