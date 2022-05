Donuts recheados com queijo Camembert e calda de chocolate

1 - Pré-aqueça o forno 180 °C. Corte os donuts ao meio e distribua em uma assadeira com a parte de dentro voltada para cima.

2 - Recheie as metades com as fatias de Camembert e reserve.

Calda:



3 - Coloque o chocolate picado em uma tigela. Aqueça o creme de leite fresco em uma panela. Quando começar a ferver, desligue e coloque sobre o chocolate. Misture até derreter totalmente.

4 - Leve os donuts ao forno por 5 minutos ou até derreter.

5 - Feche-os e coloque sobre um prato e cubra com a calda e sirva.



VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:



Receita de donuts caseiro superfácil

Donuts divertidos para fazer com as crianças

Veja como fazer donuts de banana e amendoim de um jeito fácil