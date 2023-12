Queijo brie ou camembert na massa folhada com amêndoas

1 - Forre uma forma pequena com papel-manteiga e pré-aqueça o forno a 200 °C.

2 - Abra a massa sobre uma superfície lisa e corte um círculo seguindo o tamanho do queijo, deixando uma boa sobra nas laterais.

3 - Transfira a massa para a forma. No centro, acomode o queijo.

4 - Envolva o queijo dobrando a massa para o centro, formando um “babadinho” sem fechar totalmente na parte superior. Pincele a massa com a gema batida.

5 - Leve ao forno por 30 minutos ou até a massa estar dourada e assada.

6 - Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos.

7 - Com o auxílio de uma espátula, transfira para uma tábua ou travessa, acrescente o molho, finalize com as amêndoas e sirva com torradas.

