Queijo camembert assado e tiras de filé mignon

1 - Com um descascador de legumes, retire uma superfície do mofo branco do camembert e coloque em ramequins.

2 - Transfira para uma assadeira pequena e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 10 minutos ou até derreter.

3 - Leve uma frigideira média em fogo médio e aqueça o azeite.

4 - Doure as tiras de filé, tempere com sal e pimenta. Misture bem e grelhe até o ponto desejado.

5 - Sirva o mignon com o queijo e fatias de pães.

