Queijo quente de forno super fácil e delicioso

1 - Use uma travessa refratária quadrada ou uma assadeira untada com manteiga e faça uma camada com pães. Pincele-os com leite e coloque uma camada de muçarela.

2 - Espalhe um pouco do requeijão e repita o processo até que finalizarem os ingredientes.

3 - Termine com uma camada de pão, pincele com o leite e cubra com o queijo. Salpique o parmesão e leve ao forno a 200ºC até dourar.

4 - Retire do forno e sirva.

