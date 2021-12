Rabanada é uma sobremesa prática, fácil e deliciosa

1 - Corte os pães em rodelas grandes. Aqueça o óleo em uma frigideira grande.

2 - Em uma tigela, coloque o leite, o leite condensado e a essência de baunilha. Em outra, bata os ovos. Molhe as fatias de pão que ficou na mistura de leite, leite condensado e essência de baunilha e mergulhe nos ovos. Quando o óleo estiver quente, pegue as fatias de pão uma a uma, aperte um pouco para tirar o excesso e frite.

3 - Vire as fatias de vez em quando. Quando estiverem bem douradas, retire-as com uma escumadeira e deixe-as em um prato com papel absorvente para retirar o excesso do óleo. Depois de secar o óleo, disponha as fatias para servir e polvilhe a mistura de açúcar e canela a gosto.