Ratatouille com molho de ervas finas fácil e saudável

1 - Fatie a berinjela, as abobrinhas, os tomates, os pimentões e as cebolas em rodelas de cerca de 0,5 cm de espessura.

2 - Para facilitar a montagem, intercale-as alternando os vegetais.

3 - No fundo de um refratário médio, espalhe metade do molho de ervas e o molho de tomates, misturando bem com uma colher.

4 - Organize os legumes em círculo, formando uma guirlanda. Tempere com sal e pimenta a gosto, regue com o azeite e finalize com o restante do molho de ervas.

5 - Cubra com papel-alumínio e asse em forno pré-aquecido a 200°C por 30 minutos. Retire o laminado e asse por mais 20 minutos para dourar levemente. Sirva quente.

