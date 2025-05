Ratinhos de batata recheada com queijo

1 - Lave bem as batatas e cozinhe-as com a casca até amaciar. Espere amornar.

2 - Corte uma fatia da parte de cima das batatas - deixe a parte da cabeça do ratinho com a casca.

3 - Retire a polpa das batatas com cuidado.

4 - Coloque em uma tigela e misture com o molho e a muçarela.

5 - Recheie as batatas, deixando uma parte mais alta ao longo do corpo. Leve ao forno quente (250°C), pré-aquecido para dourar, por uns 15 minutos. Retire e espere amornar.

Montagem

6 - Corte 2 laterais de cada rabanete para fazer as orelhas. Faça um furo na parte de cima da batata com a casca e pressione as orelhas nas batatas.

7 - Fixe as passas com a ponta de palitos abaixo da orelha.

8 - Corte uma fatia pequena na lateral dos tomates e fixe a parte maior com um palito abaixo dos olhos.

9 - Prenda os caules de salsa, embaixo do tomate, para fazer os bigodes.

10 - Prenda as tiras de cebolinha na parte detrás do ratinho para formar o rabo. Sirva.

Dica

Se quiser, cozinhe as batatas no micro-ondas. Lave bem e fure-as em vários lugares com a ponta de uma faca.

Coloque em 1 prato, uma separada da outra. Cozinhe por 5 a 7 minutos na potência alta. Verifique se estão macias e retire. Espere amornar e faça o restante da receita.

Calorias: 350 a unidade

