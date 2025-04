Ravioli de queijo e presunto com molho de tomate caseiro e delicioso

Massa

1 - Coloque a farinha e o sal em uma tigela grande - reserve cerca de 100g.

2 - Junte os ovos e o óleo. Misture, inicialmente com um garfo, depois com as mãos, até incorporar a farinha. Junte mais farinha, se necessário, e vá sovando até que a massa não grude na mão.

3 - Deixar descansar por 1h.

Recheio

4 - Processe o queijo e o presunto no processador de alimentos até obter uma pasta.

5 - Abra a massa com um cilindro ou com um rolo até a espessura de 2 mm.

6 - Corte tiras de massa com 8 a 10 cm de largura.

7 - Coloque colheradas de recheio, deixando um espaço de 4 cm entre elas.

8 - Pincele com clara e cubra com outra tira de massa.

9 - Corte com cortador quadrado, de bordas serrilhadas.

10 - Cozinhe em água fervente com sal.

11 - Servir com molho de tomate a gosto e polvilhar o manjericão.

