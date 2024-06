Ravióli de ricota com pesto de pistache é uma receita artesanal, charmosa e cheia de sabor

Massa fresca

1 - Na tigela da batedeira, coloque a farinha, os ovos, o azeite e o sal. Encaixe o batedor gancho e bata em velocidade baixa.

2 - Coloque água aos poucos, se precisar, para ajustar a consistência da massa. Sove por 10 minutos em velocidade baixa.

3 - Divida-a em três partes e misture corante em duas delas. Cubra-as com plástico filme e deixe descansar por 15 minutos.

4 - Conecte o conjunto de rolos para massas na batedeira. Abra as massas na espessura 5.

5 - Use um molde para cortar a massa sem corante em formato de coração. Umedeça levemente o fundo dos corações e posicione sobre as outras massas já abertas. Passe-as novamente pelo rolo, na espessura 1. Reserve.

Ricota fresca caseira

6 - Coloque o leite em uma panela média e leve ao fogo alto. Quando ferver e formar espuma, desligue o fogo, adicione o limão e mexa bem.

7 - Deixe descansar por 5 minutos até o leite talhar, formar grumos e um líquido levemente amarelado.

8 - Coe com um pano limpo e uma peneira. Coloque em um recipiente do tamanho aproximado da ricota. Acomode-a dentro do pano no recipiente. Feche o pano e coloque um peso por cima.

9 - Leve à geladeira por 20 minutos. Reserve.

Molho pesto e montagem

10 - Lave e enxugue as folhas de manjericão e coloque-as no processador de alimentos com os demais ingredientes.

11 - Pulse algumas vezes até ter a consistência desejada. Adicione mais azeite se precisar. Reserve.

12 - Coloque uma faixa de massa em cima da bancada. Distribua porções de cerca de 10 g do recheio no centro da massa, deixando espaço entre elas.

13 - Umedeça com água e cubra com outra faixa de massa. Retire o ar em volta do recheio e pressione as bordas para selar. Corte ao redor de cada porção de recheio com um cortador de ravióli. Transfira-os para uma travessa levemente enfarinhada.

14 - Ferva água em uma panela grande. Adicione sal e cozinhe os raviólis em porções. Diminua o fogo para médio e cozinhe até que flutuem na superfície.

15 - Use um pouco da água do cozimento para diluir o pesto e sirva.

