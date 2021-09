Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho com azeite de oliva.

Adicione o tomate e refogue.

Coloque a carne e dê mais uma refogada.

Acrescente o arroz e cubra com água. Temperar com sal e pimenta do reino, e tampar a panela.

Quando o arroz já tiver quase seco, quebre os ovos em cima. Esperar cozinhar os ovos e está pronto para servir.