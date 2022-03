Receita de pão de forma caseiro

1- Em um bowl grande, misturar a farinha de trigo com a água e o fermento, incorporar bem e deixar descansar por 30 minutos - para formar a esponja;

2- Juntar os demais ingredientes no bowl e misturar, primeiro com uma colher de madeira e depois com as mãos. Quando estiver tudo bem incorporado, cobrir a massa com pano e deixar descansar por 10 minutos;

3- Colocar sobre a bancada e sovar por cerca de 10 minutos. Ao final, moldar uma bola e colocar num bowl untado com óleo, cobrir com pano e deixar fermentar por 1 hora (considerar 1h30 em dias muito frios);

4- Moldar a massa e colocar na forma de pão, untada com óleo, cobrir com pano e deixar fazer a segunda fermentação, por 45 minutos (ou hora em dias muito frios) - o ideal é que o pão cresça cerca de 2cm acima da borda da forma;

5- Levar ao forno preaquecido em 180°C por 45 minutos;

6- Desenformar ainda quente, sobre uma grade de confeitaria, e deixar esfriar completamente antes de cortar.