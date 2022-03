Receita de rabanada feita com pão integral

1- Em um recipiente, misture bem o leite em pó com a água;

2- Acrescente o açúcar, o mel, as raspas de laranja, a canela e o ovo. Passe os pedaços de pão nessa mistura, escorra e coloque sobre uma assadeira média forrada com papel-manteiga e untada com manteiga;

3- Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo ou até as bordas ficarem secas. Sirva.