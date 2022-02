Receita fácil de panqueca de banana

1- Peneire a farinha com o bicarbonato e o açúcar. Misture as gemas, as bananas e a nata;

2- Bata as claras em neve e misture delicadamente a massa. A massa é durinha mesmo, quase como de bolo;

3- Aqueça a frigideira untada com manteiga, no fogo médio. Pingue a massa com a colher no centro e forme um disco com um dedo de altura. Frite os dois lados;

4- Repita até acabar toda a massa.

Dica

- Sirva com melado de cana de açúcar ou mel