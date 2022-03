Receita simples de guisado de moela

1- Lave bem as moelas e coloque em uma panela de pressão. Regue com o vinagre e cubra com a água, o sal e a pimenta;

2- Leve ao fogo e quando começar a pressão, abaixe o fogo e marque 30 minutos. Escorra o caldo e reserve as moelas;

3- Aqueça o azeite e frite as moelas cozidas até ficarem douradas;

4- Junte a cebola, o alho, os pimentões e o molho shoyu. Deixe refogar por uns 10 minutos e vá adicionando meia xícara (chá) de caldo que sobrou do cozimento das moelas. Junte a salsa e sirva.