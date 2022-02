Receita superfácil de tiramisù

1- Prepare o café sem adoçá-lo e reserve;

2- Bata as gemas na batedeira planetária, usando o batedor de arames com metade do açúcar em velocidade alta, até a mistura ficar esbranquiçada;

3- Adicione o queijo mascarpone e bata em velocidade média;

4- Reserve esse creme;

5- Bata as claras em neve e quando atingir a consistência firme, adicione o restante do açúcar;

6- Deixe bater por 1 minuto;

7- Junte o creme com mascarpone e agora mexa de baixo para cima de forma delicada até incorporar as duas misturas;

8- Para a montagem, molhe o biscoito dos dois lados no café e coloque na travessa, montando a primeira camada com biscoitos molhados no café;

9- Cubra com o creme espalhando bem e finalize com o cacau ou chocolate em pó polvilhado;

10- Repita as camadas até finalizar os ingredientes, lembrando de fazer a última camada com o creme;

11- Leve para gelar por 2 horas e na hora de servir, polvilhe cacau ou chocolate por cima.