Risoto de abóbora e sálvia é opção vegetariana

1. Preaqueça o forno a 180ºC e unte uma assadeira, de preferência antiaderente, com azeite.

2. Disponha os cubos de abóbora dentro da forma e pincele com a manteiga derretida. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e polvilhe com a sálvia. Leve ao forno por 40 minutos.

3. Doure a cebola no azeite, adicione o arroz arbório e, depois de refogar um pouco, o vinho branco.

4. Quando o vinho evaporar completamente, vá adicionando, mexendo sempre, conchas de caldo de legumes.

5. Quando terminar o cozimento, junte a abóbora já assada e os sucos que ficaram na assadeira.

6. Finalize com os temperos e o queijo parmesão. Sirva a seguir, claro, com folhas de sálvia por cima para decorar.