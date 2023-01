Risoto de linguiça na churrasqueira

1 – Leve as linguiças para a grelha e asse os dois lados. Após, pique-as em pedaços bem pequenos. Reserve;

2 - Em uma panela, coloque um fio de azeite, refogue o alho, o alho poró e a cebola picados. Adicione o arroz e o vinho branco e deixe evaporar o álcool. Coloque o caldo de legumes e deixe cozinhar até o arroz ficar al dente;

3 - Ao final do cozimento, acrescente manteiga, queijo parmesão, pitadas de sal e pimenta-do-reino, misture bem, e as linguiças picadas. Finalize com tomate cereja e couve frita, pronto para servir.