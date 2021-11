Risoto de queijo gorgonzola com nozes

1. Comece preparando o caldo. Em uma panela, coloque a água e os pedaços de legumes (cenoura, cebola e folhas de alho-poró). Deixe ferver por 20 minutos e reserve o caldo.

2. Corte meia xícara de queijo gorgonzola em pequenos pedaços e reserve.

3. Em uma panela, coloque um fio de azeite e meia xícara de cebola picada.

4. Adicione uma xícara de arroz arbório para risoto e misture bem.

5. Tempere com sal e pimenta a gosto.

6. Regue com um quarto de xícara de vinho branco e mexa bem até secar.

7. Adicione uma concha do caldo de legumes e mexa novamente até o arroz absorver o caldo. Repita o processo, acrescentando o caldo, de concha em concha, até o risoto ficar no ponto. O grão deve estar cozido, mas ainda durinho no centro. Na última adição, não deixe secar completamente. O risoto deve ficar bem úmido.

8. Desligue o fogo, acrescente uma colher de sopa de manteiga e mexa até derreter. Depois, adicione o queijo gorgonzola picado e misture.

9. Coloque o risoto no prato para servir e salpique pedaços de nozes e queijo gorgonzola. Sirva.