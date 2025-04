Rolinhos ou lasanha rolls com abobrinha, muçarela de búfala e molho de gorgonzola

1 - Corte a abobrinha e a muçarela em fatias finas na vertical.

2 - Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e doure bem a abobrinha de ambos os lados. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

3 - Cozinhe as folhas de lasanha, uma por vez, em bastante água fervente e salgada por 30 segundos.

4 - Coloque a lasanha em uma travessa e besunte com azeite. Reserve.

Molho gorgonzola

5 - O clássico bechamel com gorgonzola. Em uma caçarola, derreta a manteiga e acrescente a farinha. Cozinhe até que comece a fazer uma espuma esbranquiçada.

6 - Acrescente o leite aos poucos - mexa com um fuet. Quando ficar homogêneo, deixe engrossar. Desligue o fogo, junte o gorgonzola e tempere com sal e pimenta a gosto.

Montagem

7 - Pegue uma folha da lasanha, passe uma camada fina de molho, coloque uma camada de abobrinha e uma camada de muçarela. É importante que seja tudo seja cortado bem fino para conseguir formar os rolinhos.

8 - Enrole e coloque em uma assadeira. Repita o processo com os demais ingredientes. Coloque uma colher generosa do molho sobre os rolinhos e finalize com parmesão.

9 - Cubra com papel-alumínio e levar ao forno pré-aquecido a 200ºC por 7 minutos. Retire o laminado, aumente a temperatura do forno e deixe gratinar.

10 - Retire do forno e sirva.

