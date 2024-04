Lasanha de massa de pastel na frigideira com muçarela, espinafre e molho branco

1 - Em uma frigideira média e funda (21 cm de diâmetro), derreta a manteiga em fogo médio. Misture a farinha rapidamente, sem deixar dourar.

2 - Coloque o leite aos poucos, mexendo sem parar, por 2 minutos, ou até encorpar levemente. Junte o espinafre e o aji-sal. Misture e deixe por mais 2 minutos, ou até que o espinafre murche.

3 - Tire do fogo e transfira para uma tigela média, reservando somente duas conchas grandes do molho na frigideira.

4 - Em cima do molho na frigideira, acomode lado a lado dois retângulos da massa e cubra com um pouco do queijo e do molho reservado. Para as outras camadas, repita o processo, alternando o sentido da massa. Finalize com uma camada de molho e de queijo.

5 - Deixe em fogo baixo e cozinhe, com a frigideira tampada, por 10 minutos, ou até que a massa esteja cozida.

6 - Desligue o fogo, deixe descansar por 10 minutos e sirva.

