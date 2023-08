Lasanha enrolada de palmito com presunto, queijo e requeijão

Molho

1 - Refogue a cebola no azeite em uma panela média e coloque o tomate pelado. Tempere com o sal, tampe a panela e deixe até encorpar. Reserve.

Recheio

2 - Amasse a ricota e vá acrescentando o requeijão, o presunto e a muçarela até obter uma mistura firme.

Montagem

3 - Pegue 2 tiras de palmito e sobreponha uma na ponta da outra, para formar uma tira mais comprida.

4 - Acomode um pouco dessa mistura sobre o palmito e enrole.

5 - Distribua o molho no fundo de um refratário médio, deixando um pouco para colocar por cima. Acomode a lasanha com a parte do recheio para cima.

6 - Finalize com o molho e leve ao forno quente (250°C), por cerca de 15 minutos para aquecer bem.

Calorias: 330 a porção

