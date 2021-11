Rosca com mix de amêndoas, castanhas e amendoim

1. Misture o fermento e o leite, já morno. Despeje a farinha, o creme de leite, o ovo e a manteiga. Misture até formar uma massa homogênea, sovando bastante.

2. Cubra e deixe crescer até dobrar de tamanho. Divida a massa em dois e abra com um rolo, em uma superfície polvilhada com farinha. Espalhe o mix nas duas massas e enrole como um rocambole.

3. Junte as pontas formando duas roscas e leve a duas assadeiras redondas. Pincele com a gema de ovo e asse em forno médio (180°C) preaquecido por 30 minutos.

4. Com a rosca ainda quente, distribua o chocolate picado e espalhe com uma espátula. O chocolate irá derreter, formando a cobertura. Cubra com o mix picado.