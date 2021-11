Saiba como fazer costela no saco de papel

1. Pegue opapel próprio para churrasco, (pode ser papel alumínio), coloque a costela, e por baixo dela, pedaços generosos de manteiga;

2. Dê um banho de cachaça na costela, salpique o sal, vire a peça e faça o mesmo procedimento anterior: manteiga, cachaça e sal grosso;

3. Embrulhe bem a costela, de duas a três voltas;

4. Leve para a churrasqueira no braseiro fraco (60 cm da brasa) com a parte do osso para baixo por 4 horas. Depois vire a peça e deixe por mais 1 hora;

5. Prepare o arroz;

6. Tire a costela da churrasqueira;

7. Corte dois pedaços para complementar o arroz, e leve de volta a costela para a churrasqueira, agora sem o papel, para dar uma leve dourada na peça;

8. Fatie em pedaços pequenos a costela. Em uma panela coloque o azeite, refogue o alho e a cebola picados. Acrescente o pimentão picado, a costela, e misture tudo. Coloque no arroz, adicione cheiro verde picado e misture bem;

9. Retire a costela da churrasqueira, e sirva com arroz e farofa.