Saiba como fazer temperos caseiros com alho e cebola para o dia a dia

Alho triturado

1 - O ideal é usar processador. Caso não tenha, utilize o liquidificador. Descasque dentes de alho o suficiente para encher uma xícara e triture bem.

2 - Ferva em água um pote de vidro por 3 minutos para higienizá-lo. Seque, adicione o alho e cubra com óleo. A medida de óleo não é exata, mas o alho deve estar todo coberto para não oxidar.

3 - Se desejar, pode colocar um pouco de sal, o que irá conservar por mais tempo, mas não é necessário.

Essa quantidade de alho deve durar aproximadamente 2 semanas, mas conservado em geladeira, dura até 30 dias.

Alho e cebola

4 - Corte a cebola em pedaços e leve ao liquidificador ou processador com o óleo até virar uma pasta homogênea.

5 - Adicione metade dos dentes de alho (pode cortá-los pela metade se desejar) e bata mais um pouco. Junte a outra parte do alho, o cheiro-verde e o sal e bata.

6 - Conserve em um recipiente de vidro da mesma maneira que o tempero de alho em óleo.

Esse creme temperado dura até 2 semanas na geladeira, mas pode ser congelado para ficar conservado por até 3 meses.

Dica

Se utilizar esse tempero, evite colocá-lo sozinho em panela com óleo quente, pois a cebola solta água e pode espirrar. Portanto, procure refogá-lo com outros ingredientes – se for fazer um arroz, por exemplo, refogue o tempero junto com ele.

O tempero de cebola e alho pode ser empregado em qualquer receita e é ótimo para temperar carnes!

