1 - Em uma saladeira, misture o frango e a uva. Junte a maionese e a casca de limão ralada.

2 - Forre uma travessa média com as folhas de alface. No centro, disponha a salada de frango. Sirva.

