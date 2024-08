1 - Cozinhe o macarrão seguindo com as instruções da embalagem. Reserve com um fio de azeite e leve à geladeira para esfriar.

2 - Em um refratário grande, coloque o atum, as azeitonas e os brócolis.

3 - Junte a massa, acerte o sal e finalize com manjericão.

