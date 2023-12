Salada de melancia com queijo marajó e pipoca de semente de melancia

Molho

1 - Em uma tigela pequena, misture a margarina, a água, o suco de limão e o sal. Reserve.

Salada

2 - Em uma frigideira média, derreta a margarina em fogo médio.

3 - Coloque as cebolas, grelhe por 2 minutos e reserve.

4 - Na mesma frigideira, distribua os cubos de queijo e grelhe por 1 minuto de cada lado, ou até que estejam levemente dourados. Reserve.

5 - Corte os cubos de melancia e reserve todas as sementes.

6 - Distribua em uma tigela grande com as rodelas de pepino, as cebolas, os queijos e mexa bem.

Pipoca

7 - Coloque as sementes de melancia em uma assadeira pequena, junte a margarina e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 8 minutos. Reserve.

Finalização

8 - Misture o molho na melancia, misture bem. Finalize com a pipoca e a hortelã.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Salada Caesar é uma boa pedida

Salada com molho e cestinha de parmesão

Salada de macarrão à primavera garante refeição leve