Salpicão com feijão bolinha, palmito, frutas e legumes

Feijão

1 - Cozinhe-o na água até que fique macio, mas firme (30-40 minutos). Escorra e espere esfriar.

Palmito

2 - Se for fresco, cozinhe em água com sal até amaciar e desfie. Se for em conserva, escorra e desfie.

Montagem

3 - Em uma tigela grande, misture a cenoura, a maçã, o salsão, o pimentão, o feijão e o palmito.

4 - Misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta. Misture tudo.

5 - Incorpore a maionese e as passas, misturando delicadamente.

6 - Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir para apurar os sabores.

