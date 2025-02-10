Salpicão com feijão bolinha, palmito, frutas e legumes

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|2h 0 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
|Vegetariano
|Light
Feijão
1 - Cozinhe-o na água até que fique macio, mas firme (30-40 minutos). Escorra e espere esfriar.
Palmito
2 - Se for fresco, cozinhe em água com sal até amaciar e desfie. Se for em conserva, escorra e desfie.
Montagem
3 - Em uma tigela grande, misture a cenoura, a maçã, o salsão, o pimentão, o feijão e o palmito.
4 - Misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta. Misture tudo.
5 - Incorpore a maionese e as passas, misturando delicadamente.
6 - Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir para apurar os sabores.
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:
Salpicão light é fácil e rápido de preparar!
Salpicão tradicional de frango
Salpicão de frango com maionese verde
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas