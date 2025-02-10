Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
É dia do feijão!

Salpicão com feijão bolinha, palmito, frutas e legumes

Receita: Broto Legal
10 fev 2025 às 12:00

Compartilhar notícia

Reprodução/Instagram
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
2h 0 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Vegetariano
Light
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 vidro de conserva de palmito ou palmito em rodelas
  • 500g de feijão bolinha
  • 5 xícaras de chá de água
  • 1 cenoura média ralada
  • 1 xícara de chá de uvas-passas pretas sem sementes
  • 1½ xícara de chá de maçã em cubos
  • ½ xícara de chá de salsão picado
  • 1 pimentão-verde pequeno picado
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão médio
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1½ xícara de chá de maionese
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Feijão 

1 - Cozinhe-o na água até que fique macio, mas firme (30-40 minutos). Escorra e espere esfriar. 

Palmito

2 - Se for fresco, cozinhe em água com sal até amaciar e desfie. Se for em conserva, escorra e desfie. 

Montagem

3 - Em uma tigela grande, misture a cenoura, a maçã, o salsão, o pimentão, o feijão e o palmito. 

4 - Misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta. Misture tudo.  

5 - Incorpore a maionese e as passas, misturando delicadamente.  

6 - Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir para apurar os sabores. 

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Salpicão light é fácil e rápido de preparar!

Salpicão tradicional de frango

Salpicão de frango com maionese verde

Salpicão vegano de grão-de-bico com torradas

Cadastre-se em nossa newsletter

salpicão feijão palmito frutas legumes como fazer Receita receita fit receita fácil receita simples almoço almoço rápido jantar jantar fácil

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas