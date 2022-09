1 - Em um recipiente médio, coloque o frango, a cenoura, o milho, as passas e a maçã. Tempere com a maionese, sal e pimenta. Mexa tudo muito bem. Sirva com a batata palha.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Salpicão tradicional

Salpicão de frango

Salpicão tradicional é superfácil e vai animar o seu dia!