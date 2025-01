Salpicão de arroz gratinado com molho de parmesão

1 - Em uma tigela grande, misture bem o arroz com a cenoura, o milho, as ervilhas, o presunto, o pimentão, a salsa, o creme de leite, o molho de tomates, as azeitonas e o molho de parmesão.

2 - Transfira a mistura para um refratário, cubra com muçarela e decore com tomates e azeitonas.

3 - Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por 30minutos ou até que o queijo fique derretido e levemente dourado. Sirva.

