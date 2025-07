1. Em um recipiente grande, adicione o frango cozido e desfiado, as batatas cozidas e cortadas, o milho, a ervilha, as cenouras raladas, o salsão picado, a maçã picada sem sementes e a uva passa (caso prefira, pode tirar este ingrediente). Misture um pouco todos os ingredientes.

4. Se for servir neste mesmo recipiente, alise o Salpicão com as costas de uma colher; se preferir, transfira a mistura para uma vasilha diferente. Cubra tudo com a batata palha e leve para a geladeira por no mínimo 1 hora. Sirva gelado.