Salpicão proteico 3 em 1 também pode ser sanduíche natural e salada

1 - Coloque água na panela de pressão o suficiente para cobrir o frango. Tempere a gosto com sal, Chimichurri, pimenta, louro, orégano, talos de salsa e cebolinha.

2 - Leve ao fogo alto e espera ferver para que os temperos secos não causem o entupimento da válvula de pressão.

3 - Tampa e conte 20 minutos após pegar pressão.

4 - Enquanto corta a batata-doce em cubos, coloque-a mergulhada em água para não escurecer. Distribua em uma assadeira pequena com os alhos cortados ao meio, tempere a gosto com sal, pimenta, orégano e azeite. Asse em formo pré-aquecido a 180ºC por 20 minutos.

5 - Asse as pepitas por 10 minutos, até dourarem.

6 - Cozinhe os ovos por oito minutos.

7 - Salgue o repolho fatiado, massageie bem e aperte bem para soltar o líquido. Isso remove o amargor da verdura.

8 - Bata o frango no processador para desfiar.

9 - Bata os ovos quentes no processador com maionese, o alho assado e tempere a gosto com sal, pimenta limão e azeite.

10 - Misture todos os ingredientes e sirva para o salpicão.

11 - Se quiser fazer sanduíche natural, não coloque a batata-doce.

12 - Se acrescentar macarrão cozido, terá uma salada.

A duração é de 3 dias na geladeira.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Salpicão light é fácil e rápido de preparar!

Salpicão tradicional de frango

Salpicão de frango com maionese verde

Salpicão vegano de grão-de-bico com torradas