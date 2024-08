Sanduíche de ovo com picles, maionese e mostarda, o egg sandwich

1 - Misture o ovo com o pepino. Tempere com a maionese, a mostarda, o sal, a pimenta e a salsa.

2 - Sobre duas fatias do pão, acomode o mix de folhas e regue com 1 fio de azeite.

3 - Cubra com a mistura do ovo, tampe e decore com salsa. Sirva em seguida.

Dica

Substitua o mix de folhas por espinafre refogado.

