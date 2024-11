Sanduíche de pernil desfiado com molho de abacaxi e toque de pimenta

1 - No liquidificador, bata ⅔ do abacaxi com a água até ficar homogêneo. Peneire e reserve.

2 - Na panela de pressão, em fogo médio, refogue o pernil em pedaços com azeite, virando para dourar todos os lados. Tire do fogo e reserve.

3 - Na mesma panela, frite a cebola e o pimentão picados por 3min. Se precisar, adicione mais azeite.

4 - Agregue o alho e a pimenta picados, o louro e mexa por mais 1min. Regue com o suco de abacaxi e misture bem.

5 - Volte a carne à panela, feche a tampa e aumente o fogo. Quando começar a chiar, reduza a temperatura e deixe por 40min.

6 - Desligue e retire a pressão. Desfie a carne com um fouet ou 2 garfos.

7 - Retorne a carne ao fogo e cozinhe até reduzir o molho.

8 - Adicione o abacaxi, ajuste o sal e a pimenta e sirva quente.

Sanduíche

9 - Use pão francês integral e repolho-roxo fatiado.

10 - Você pode decorar com salsa e servir com gomos de limão, que, espremidos na hora do consumo, dão um toque refrescante.

11 - O pernil pode ser guardado na geladeira, em um pote fechado, por até 3 dias. Se congelar, a validade é de 1 mês.

