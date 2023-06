Sanduíche de pernil desfiado com salada de repolho ou pulled pork com coleslaw

1 - Prepare um dry rub - mistura de todos os temperos em pó (páprica, alho, cebola, pimenta-do-reino e sal). Reserve

2 - Coloque o pernil em cima do papel alumínio (parte fosca), pincele bem com mostarda, tempere com o dry rub, embrulhe em três voltas. Disponha em uma forma grande. Leve ao forno por duas horas, a 180 graus. Depois de uma hora, vire a peça.

Salada

3 - Em um refratário médio, coloque a cenoura ralada, o repolho ralado bem fino. Misture, junte a maionese, mexa novamente. Adicione o leite, o açúcar, pitada de sal e pimenta-do-reino, fio de azeite, limão, misture e reserve.

4 - O pernil está pronto quando estiver no ponto para desfiar. Enquanto desfia a carne, misture o barbecue até ficar homogêneo.

5 - Para montar, abra o pão, coloque o pernil e salada. Feche e sirva.

